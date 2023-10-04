Дорога вместо краснокнижных деревьев: по факту незаконной вырубки на Шаморе возбуждено уголовное дело

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки краснокнижных деревьев, сообщает PRIMPRESS Установлено, что администрация города в марте 2022 года выдала юридическому лицу разрешение на снос зеленых насаждений.
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