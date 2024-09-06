10 известнейших картин с неожиданным подтекстом

Что скрывает человек на переднем плане картины? После того, Дэн Браун написал "Код да Винчи", появилось огромное количество увлечённых людей, пытающихся отыскать некий скрытый подтекст в произведениях искусства.
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