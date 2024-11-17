Всероссийская акция «Елка желаний» началась в Химках

Городской округ Химки присоединился к акции «Елка желаний», которая продлится до 20 декабря. Жители могут купить подарки для сирот, детей из малоимущих семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и членов семей участников специальной военной операции.
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