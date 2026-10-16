Неудачный дебют Захарии: Трамп задумался о замене.Пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария может покинуть должность после неудачного первого брифинга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Новые материалы о...
- Виновник ДТП с дв...
- Государство в про...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым