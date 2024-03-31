Минобороны РФ сообщило об атаке беспилотников самолетного типа в Ярославской области

Средствами ПВО все БПЛА были уничтожены Пресс-служба Министерства обороны России сообщила о террористической атаке со стороны Украины по объектам в Ярославской области с применением беспилотников самолетного типа.
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