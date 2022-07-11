Транспортировка газа по «Северному потоку» приостановлена из-за профилактики до 21 июля

Прокачка газа по трубопроводу «Северный поток», являющемуся основной магистралью транспортировки российского энергоресурса в Европу, приостановилась утром 11 июля из-за проведения ежегодных профилактических работ, которые продлятся до 21 июля.
Прокачка газа по трубопроводу «Северный поток», являющемуся основной магистралью транспортировки российского энергоресурса в Европу, приостановилась утром 11 июля из-за проведения ежегодных профилактических работ, которые продлятся до 21 июля.
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