The U.S. State Department has ordered non-essential personnel and family members to leave its embassy in Saudi Arabia amid an increased Houthi threat.
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