Алсу потрясла смерть Шевченко, автора ее песни «Зимний сон»

Музыкант и автор песен Александр Шевченко скончался в возрасте 61 года. За многолетнюю карьеру исполнитель песни «Будет все, как ты захочешь» писал хиты не только для себя, но и для певицы Алсу — ему принадлежит авторство трека «Зимний сон».