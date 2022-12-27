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Алсу потрясла смерть Шевченко, автора ее песни «Зимний сон»

Алсу потрясла смерть Шевченко, автора ее песни «Зимний сон»

Музыкант и автор песен Александр Шевченко скончался в возрасте 61 года. За многолетнюю карьеру исполнитель песни «Будет все, как ты захочешь» писал хиты не только для себя, но и для певицы Алсу — ему принадлежит авторство трека «Зимний сон».

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