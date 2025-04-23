В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

В Липецкой области вечером 23 апреля объявили «желтый» уровень воздушной опасности.Опасность! / Источник: Наталья Стрельцова © ИА REGNUMОб опасности с воздуха население региона в 23:00 мск предупредил губернатор Игорь Артамонов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии