´Пожарная безопасность´ в первой младшей группе.

Интерес к огню у детей проявляется в раннем возрасте, что представляет большую угрозу. Поэтому уже на раннем этапе развития, начиная с 2-3 лет, нужно не только контролировать поведения ребенка, но и объяснять правила обращения с окружающими предметами.