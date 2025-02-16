´Пожарная безопасность´ в первой младшей группе.

Интерес к огню у детей проявляется в раннем возрасте, что представляет большую угрозу. Поэтому уже на раннем этапе развития, начиная с 2-3 лет, нужно не только контролировать поведения ребенка, но и объяснять правила обращения с окружающими предметами.
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