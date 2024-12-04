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Еда из экономкласса, которая вам точно понравится

Еда из экономкласса, которая вам точно понравится

Странного вида алюминиевый лоток, который на сленге авиапроводников называется «касалетка», обычно содержит в себе субстанцию непонятного вида, о сущности которой можно догадаться разве что по комментариям стюардессы.

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