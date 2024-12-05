Новая онлайн-игра научит безопасности в быту и интернете

Что делать, если дома разбился градусник или произошла утечка газа? Как не поддаваться панике в такой ситуации? Найти правильное решение поможет новая онлайн-игра «Миссия Безопасность», которую запустили МЧС России совместно с Авито при поддержке АНО «Диалог Регионы».
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