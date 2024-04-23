Время политических маньяков. Как сохранить здравомыслие в эпоху массового безумия?

В последнее время часто приходится слышать фразу «Мир сошел с ума». И действительно – впечатление тотального сумасшествия исходит от всего – от войны, в которой два самых близких народа уничтожают друг друга, от самоубийственной энергетической политики стран, в результате которой разоряются их собственные сектора производства, от явно неадекватных ситуаций, слов и поступков тех, кто должен стоять .