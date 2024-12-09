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Сергунина: Открыт прием заявок на участие в Московской неделе моды

Сергунина: Открыт прием заявок на участие в Московской неделе моды

В Центральном выставочном зале «Манеж» в марте 2025 года пройдет четвертая Московская неделя моды. Подать заявку на участие можно до 24 января на официальном сайте проекта, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

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