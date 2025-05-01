"В списках не значился" и "Мужу привет": на что сходить в кино

РЕН ТВ Поговорим о кино с пристрастием. Что вышло на экраны страны? Какие новинки заслуживают вашего внимания? О свежих кинотеатральных релизах рассказывает программа "В кадре" с кинокритиком Николаем Никулиным на РЕН ТВ.