В два раза мощнее обычного "Хаймарса" и несет 2 ракеты ATACMS. Одна из лучших в мире РСЗО, наконец, близко познакомилась с дроном"Ланцет"

Надо сказать, что даже в годы "Холодной войны" в США никогда особо не заморачивались проектированием и производством реактивных залповых систем, полагаясь в поддержке сухопутных операций, в основном, на авиацию.
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