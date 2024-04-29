Аршавин назвал главную проблему "Зенита" в последних матчах РПЛ

Бывший футболист сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин после поражения петербургской команды в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от московского "Динамо" (0:1) рассказал, с какой проблемой столкнулся клуб в последних матчах.
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