Худеть лёжа в кровати: новый подход к борьбе с ожирением предложила врач

Людям со сверхожирением на первых этапах похудения противопоказаны привычные тренировки в спортзале. Начинать занятия нужно лёжа в кровати, рассказала ТАСС кардиолог Валентина Козик.
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