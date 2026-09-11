Лётчик Гетманов назвал фото семьи главным талисманом в полётах

Военный лётчик из Забайкалья Тимур Гетманов выступил на форуме «СВОих», где рассказал, какое значение для военнослужащих имеют семейные ценности.
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