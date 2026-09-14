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14 лет непрерывной работы при температуре -60°C. В России создают совершенно новую «цифровую» газовую турбину на 8 МВт

14 лет непрерывной работы при температуре -60°C. В России создают совершенно новую «цифровую» газовую турбину на 8 МВт

ГТД-8СМ будет модульной — отдельные блоки можно будет менять, не разбирая агрегат Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха разрабатывает новый промышленный газотурбинный двигатель ГТД-8СМ мощностью 8 МВт.

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