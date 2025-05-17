Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Vladimir Lioubimcev
    Жванецкий никогда не нравился...Как же Жванецкий ...
  • Леонид Руси
    Жваня уже, таки, вышел в предсказатели? Бэсэдер... А что такого он предсказал что мы пропустили мимо ушей? Он же о се...Как же Жванецкий ...
  • Владимир Негода
    интересно , что Все эти пейсатые товарищи мечтают перепахать Россию именно под себя ,,,, ну пиздов.... ли - бы в свой...Как же Жванецкий ...

Как же Жванецкий ненавидел Россию и русских! Но ему открыли мемориальную доску в Москве

Как же Жванецкий ненавидел Россию и русских! Но ему открыли мемориальную доску в Москве

Табличка появилась на доме №4 по Лесной улице. Писатель-сатирик Михаил Жванецкий прожил в этом доме почти 30 лет.

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Комментарии
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Владимир Негода
интересно , что Все эти пейсатые товарищи мечтают перепахать Россию именно под себя ,,,, ну пиздов.... ли - бы в свой израиьь и перепахивали - бы там ,,,, как им нравится шурудить в чужих странах , хлебом не корми!
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1 час.
Леонид Руси
Жваня уже, таки, вышел в предсказатели? Бэсэдер... А что такого он предсказал что мы пропустили мимо ушей? Он же о себе писал и не могу вспомнить ничего из его пророчеств...
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1 час.
Vladimir Lioubimcev
Жванецкий никогда не нравился...
Ответить
9 мин.
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