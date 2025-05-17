Как же Жванецкий ненавидел Россию и русских! Но ему открыли мемориальную доску в Москве

Владимир Негода

интересно , что Все эти пейсатые товарищи мечтают перепахать Россию именно под себя ,,,, ну пиздов.... ли - бы в свой израиьь и перепахивали - бы там ,,,, как им нравится шурудить в чужих странах , хлебом не корми!