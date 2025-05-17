Табличка появилась на доме №4 по Лесной улице. Писатель-сатирик Михаил Жванецкий прожил в этом доме почти 30 лет.
Как же Жванецкий ненавидел Россию и русских! Но ему открыли мемориальную доску в Москве
Комментарии
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Владимир Негода
интересно , что Все эти пейсатые товарищи мечтают перепахать Россию именно под себя ,,,, ну пиздов.... ли - бы в свой израиьь и перепахивали - бы там ,,,, как им нравится шурудить в чужих странах , хлебом не корми!
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1 час.
Леонид Руси
Жваня уже, таки, вышел в предсказатели? Бэсэдер... А что такого он предсказал что мы пропустили мимо ушей? Он же о себе писал и не могу вспомнить ничего из его пророчеств...
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1 час.
Vladimir Lioubimcev
Жванецкий никогда не нравился...
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9 мин.
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