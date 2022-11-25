Омск

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Свежие комментарии

  • Сергей Скалаух
    Да, школьные годы... Клеши ещё дорабатывались: окантовывались по низу всяческими заклёпками, или "бисером", извлеченн...Брюки-клеш, мини-...
  • леонид жильцов
    Тупые менеджеры полететь с непрофессионалом на вертолете может только сильно глупый человек.В разбившемся вер...
  • geo1804
    т.е для установки светофора надо кого-нибудь сбить?На Думской, где м...

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