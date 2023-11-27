Морпехи РФ захватили два опорных пункта ВСУ под Угледаром

В оборонном ведомстве Российской Федерации поделились информацией об успехах, которых морпехам Вооружённых сил удалось добиться в рамках проведения операций на Угледарском участке линии боевого соприкосновения.
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