Депутат Бундестага Дагделен: визит Бербок в Сирию – черный день для политики ФРГ

Global Look Press/Monsef Memari Встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с главой новой администрации Сирии Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани), в ходе которой представитель Дамаска отказался пожимать ей руку, стала "черным днем" немецкой внешней политики.