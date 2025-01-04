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Депутат Бундестага Дагделен: визит Бербок в Сирию – черный день для политики ФРГ

Депутат Бундестага Дагделен: визит Бербок в Сирию – черный день для политики ФРГ

Global Look Press/Monsef Memari Встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с главой новой администрации Сирии Ахмедом Аш-Шараа (более известным как Абу Мухаммед аль-Джулани), в ходе которой представитель Дамаска отказался пожимать ей руку, стала "черным днем" немецкой внешней политики.

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