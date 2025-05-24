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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Суд Севастополя рассматривает уголовное дело о финансовых аферах в Херсонской области

В Ленинском райсуде Севастополя рассматривается уголовное дело бывшего и. о. министра топливно-энергетического комплекса Херсонской области, который решил разбогатеть на контрактах с подведомственным его министерству ГУП «Херсонская топливная компания» (ГУП «ХТК»).

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Валерьян Смогловский
Как. Министр.!!! То. И. Вор. Совсем. Страх. Потеряли. Комуняки. И. То. Меньше. Воровали
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