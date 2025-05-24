Суд Севастополя рассматривает уголовное дело о финансовых аферах в Херсонской области

В Ленинском райсуде Севастополя рассматривается уголовное дело бывшего и. о. министра топливно-энергетического комплекса Херсонской области, который решил разбогатеть на контрактах с подведомственным его министерству ГУП «Херсонская топливная компания» (ГУП «ХТК»).
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