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Закон и Порядок

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Пентагон заявил, что «не даст России» одержать победу на Украине

Пентагон заявил, что «не даст России» одержать победу на Украине

США намерены не позволить России одержать победу в конфликте на Украине и нацелены и далее помогать Киеву поставками военной помощи, заявил в субботу шеф Пентагона Ллойд Остин.

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ВС
Вадим Скоробогатов
Остину самое место в ЗООПАРКЕ...ГОРИЛЛУ в клетке изображать
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14 час.
Татьяна Ускова
поздно, дядя, пить боржоми, когда почки отказали! или думаешь, кто-то твоего вида мерзопакостного испугается?
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13 час.
Катерина
«Какая отвратительная рожа…»
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52 мин.

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