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Посещение Венгрии: правила, документы, виза

Посещение Венгрии: правила, документы, виза

Чтобы посетить Венгрию, гражданам России необходимо иметь шенгенскую визу. Страна входит в ЕС и является участницей Шенгенского договора, поэтому въезд возможен только по визе.

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