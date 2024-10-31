Врач Калошина: тыква содержит витамин Т, снижающий холестерин

Врач-эндокринолог Мария Калошина поделилась с РИА Новости свойствами тыквы. Витамин Т, или L-карнитин, содержащийся в этом овоще, способствует ускорению обменных процессов, сжигает жир и снижает холестерин.
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