Китай отмечает 40-летие вступления в Межпарламентский союз

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провел встречу с рядом иностранных гостей в Доме народных собраний в Пекине, чтобы отметить 40-летие вступления Всекитайского собрания народных представителей (ВННК) в Межпарламентский союз.
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