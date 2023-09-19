Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Поздняков о том, будет ли ОКР поддерживать команду в Париже-2024: «Фактически МОК запретил нам финансировать нейтральных спортсменов»

– Будете ли вы компенсировать финансовые издержки для спортсменов, которые решат ехать на ОИ? – На этот вопрос ответ очень простой: открываем рекомендации МОК от 28 марта и находим пункт, где сказано о спортсменах, которые выбрали путь нейтрализации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх