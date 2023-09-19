Поздняков о том, будет ли ОКР поддерживать команду в Париже-2024: «Фактически МОК запретил нам финансировать нейтральных спортсменов»

– Будете ли вы компенсировать финансовые издержки для спортсменов, которые решат ехать на ОИ? – На этот вопрос ответ очень простой: открываем рекомендации МОК от 28 марта и находим пункт, где сказано о спортсменах, которые выбрали путь нейтрализации.