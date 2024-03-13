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В 2023 году россияне приобрели недвижимость на сумму, равную 11% ВВП страны

В 2023 году россияне приобрели недвижимость на сумму, равную 11% ВВП страны

Аналитики «Дом.РФ» подвели окончательные итоги прошлого года, и они выглядят более чем внушительно. И все-таки около 40% российских семей по-прежнему нуждаются в улучшении жилищных условийВ 2023 году россияне приобрели 3,8 млн единиц жилой недвижимости на 18 трлн рублей (на 5,8 трлн рублей больше, чем в 2022 году) — это соответствует 11% ВВП страны.

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