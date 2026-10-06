Воронежцам станет доступна монета «Спасо-Преображенский Мирожский монастырь»

Номинал новой памятной монеты из серебра — 3 рубля, она войдет в серию «Памятники архитектуры России».
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