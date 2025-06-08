Коты из Эрмитажа хотят побыть в тишине в День петербургских котов

Сегодня, 8 июня, отмечается День петербургских котов. Как рассказала «Газете.Ru» ветврач Эрмитажа и основатель Музея кошки Анна Кондратьева, эрмитажные коты не получат особых угощений из-за диеты, но в любом случае будут в центре внимания и всеобщего обожания.
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