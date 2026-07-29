Приветствуем ВА...
Приветствуем ВАС ...БлогЗВУЧИТ СТРОКОЙ ДУШАКосмос_Земля_Конт...НаукаКнигиПритчиСтихи разных авторов
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

18 012 подписчиков

В октябре внимание будет приковано к Кольской сверхглубокой скважине в связи с грядущими событиями: экстрасенс Валерий Кустов

В октябре внимание будет приковано к Кольской сверхглубокой скважине в связи с грядущими событиями: экстрасенс Валерий Кустов

В октябре 2025 года внимание будет приковано к Кольской сверхглубокой скважине в связи с грядущими событиями: экстрасенс Валерий Кустов Кольский полуостров, край с суровым климатом и старинными преданиями, скрывает в своих недрах объект, который многие годы волнует как научное сообщество, так и людей, интересующихся мистикой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Ямкач
&quot;Однако в 1991 году проект неожиданно свернули.&quot; в 1991 страна неожиданно развалилась, кто бы еще в это время проекты финансировал.
Ответить
1 м.