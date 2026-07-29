В октябре внимание будет приковано к Кольской сверхглубокой скважине в связи с грядущими событиями: экстрасенс Валерий Кустов

В октябре 2025 года внимание будет приковано к Кольской сверхглубокой скважине в связи с грядущими событиями: экстрасенс Валерий Кустов Кольский полуостров, край с суровым климатом и старинными преданиями, скрывает в своих недрах объект, который многие годы волнует как научное сообщество, так и людей, интересующихся мистикой.