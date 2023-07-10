Курс валют НБМ на 10 июля

Молдавский лей в начале новой рабочей недели еще немного укрепился по отношению к доллару и к евро. В частности, за минувшие выходные дни отыграл у американской валюты еще примерно один бан, а у единой европейской валюты - 0,07 бана, передает Noi.
Молдавский лей в начале новой рабочей недели еще немного укрепился по отношению к доллару и к евро. В частности, за минувшие выходные дни отыграл у американской валюты еще примерно один бан, а у единой европейской валюты - 0,07 бана, передает Noi.
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