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Курс валют НБМ на 10 июля

Молдавский лей в начале новой рабочей недели еще немного укрепился по отношению к доллару и к евро. В частности, за минувшие выходные дни отыграл у американской валюты еще примерно один бан, а у единой европейской валюты - 0,07 бана, передает Noi.

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