Что известно о страшной аварии с жертвами в Петербурге: за рулём Audi находился инспектор ДПС

Рассказываем, что известно о страшной аварии с погибшими в Петербурге.Минувшей ночью на Лахтинском проспекте произошла серьезная авария с участием автомобиля Audi A4, в результате которой три пассажира погибли на месте, а водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии.