Тренер Швейцарии о 2:4 с Россией: «У нас многие выступают на больших площадках, а здесь маленькая. Будем прибавлять»

Главный тренер молодежной сборной Швейцарии Марко Байер подвел итоги матча МЧМ с Россией (2:4). «Мы начали не так, как хотели, но счастлив, что стали прибавлять по ходу игры.
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