Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Тренер Швейцарии о 2:4 с Россией: «У нас многие выступают на больших площадках, а здесь маленькая. Будем прибавлять»

Главный тренер молодежной сборной Швейцарии Марко Байер подвел итоги матча МЧМ с Россией (2:4). «Мы начали не так, как хотели, но счастлив, что стали прибавлять по ходу игры.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх