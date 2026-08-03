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Мое ЛИАНОЗОВО

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Юные флейтистки из Лианозова стали лауреатами I степени Международного конкурса «WORLD OPEN MUSIC COMPETITION»

Ученицы Детской школы искусств имени В.С. Калинникова, расположенной в районе Лианозово, Кулешова Любовь и Волкова Полина удостоены звания лауреата I степени Международного музыкального конкурса «WORLD OPEN MUSIC COMPETITION».

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