Новые раскопки пролили свет на повседневную жизнь простоых людей

С нами не соскучишься!

Кажется, что о Помпеях известно уже всё. Археологи очень многое раскопали. Богато украшенные дворы, роскошные дома с садовыми святилищами, прекрасные фрески - рассказывают целые истории о повседневной жизни их богатых владельцев.