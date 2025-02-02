Популярность DeepSeek растёт, хотя чат-бот провалил все тесты на безопасность ИИ...

Популярность DeepSeek растёт, хотя чат-бот провалил все тесты на безопасность ИИКитайская компания DeepSeek, создавшая бюджетный чат-бот с высокой производительностью, оказалась в центре внимания из-за серьёзных проблем с безопасностью своей модели.