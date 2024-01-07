Российская таможня рассказала о перевыполнении плана по сборам

По итогам 2023 года органы Федеральной таможенной службы (ФТС) России перечислили в федеральный бюджет 6,623 триллиона рублей, что на 6,4 процента больше, чем годом ранее, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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