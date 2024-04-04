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МИД: Россия готова к любому развитию событий в противоборстве с НАТО

МИД: Россия готова к любому развитию событий в противоборстве с НАТО

Россия в контексте противоборства с НАТО готова к любому развитию событий. Безопасность и обороноспособность страны надежно обеспечены, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

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