В ГД РФ назвали заявление главы МИД Франции об ударах по РФ актом агрессии

Актом агрессии назвал разрешение министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро наносить удары по территории РФ французскими ракетами депутат ГД РФ от Севастополя Дмитрий Белик, 24 ноября сообщает РИА Новости.
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