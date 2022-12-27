Bloomberg: в 2023 году грядёт мировая рецессия

На фоне растущей инфляции Центральные банки мировых держав начнут "гнуть линию" и повышать ключевые ставки, что скажется сразу на нескольких секторах экономике и в итоге приведёт к мировой рецессии в 2023 году, заявили американские аналитики.
На фоне растущей инфляции Центральные банки мировых держав начнут "гнуть линию" и повышать ключевые ставки, что скажется сразу на нескольких секторах экономике и в итоге приведёт к мировой рецессии в 2023 году, заявили американские аналитики.
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