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Bloomberg: в 2023 году грядёт мировая рецессия

Bloomberg: в 2023 году грядёт мировая рецессия

На фоне растущей инфляции Центральные банки мировых держав начнут "гнуть линию" и повышать ключевые ставки, что скажется сразу на нескольких секторах экономике и в итоге приведёт к мировой рецессии в 2023 году, заявили американские аналитики.

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