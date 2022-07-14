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Каттани ушел из «Спартака», Зенит» и Семак продлили контракт, открытие рынка свободных агентов НХЛ, Стерлинг перешел в «Челси», а Рафинья – в «Барсу», поручения Путина и другие новости

1. Лука Каттани покинул пост спортивного директора «Спартака», не успев проработать и года. Одна из причин ухода итальянца – отказ клуба от подписания Налдо.

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