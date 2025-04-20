Телефон передает всю информацию Google за вашей спиной: остановить утечку данных возможно, прекратив их тайное общение Ольга БезродняяКак остановить утечку данных с вашего телефона к Google и защитить свою конфиденциальность должны знать все пользователи.
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