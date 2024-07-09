Сын топ-менеджера «Сургутнефтегаза» может получить высокий пост в Ханты-Мансийске

Заместитель главы Сургута, сын одного из топ-менеджеров «Сургутнефтегаза» Михаила Кириленко Артем может войти в состав правительства Ханты-Мансийского автономного округа после избрания на пост губернатора Руслана Кухарука.
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