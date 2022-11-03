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Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций и стыков. «Вест Хэм» и «Вильярреал» вышли в 1/8 финала

Стали известны все команды, вышедшие из группы в Лиге конференций. Первые места в своих группах заняли «Истанбул» (Турция), «Вест Хэм» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Ницца» (Франция), АЗ (Нидерланды), «Юргорден» (Швеция), «Сивасспор» (Турция) и «Слован» (Словакия).

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