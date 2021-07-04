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  • Я Елена
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  • Наталья Давыдова
    Хорошо,если так.Фестиваль песчаны...

Музыкальная минутка. Николай Алексеевич Сличенко

Музыкальная минутка. Николай Алексеевич Сличенко

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Ирина Осипова
Леночка, спасибо за такую замечательную подборку! Помянем великого артиста!
Я Елена
Без пиара любят многие. Светлая память!
Галина Баранова
Светлая память!Великий Артист!!!
Вера Федорова
Такого больше не будет. Талантище! Была на его концерте, когда он был молодым... "Ах, ручиёчек, ручиёк..." Так мог только он. Светлая память светлому человеку 🙏

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