Музыкальная минутка. Николай Алексеевич Сличенко

Я Елена РазвлеченияМузыкальная минутка. Николай Алексеевич Сличенко .Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИрина ОсиповаЛеночка, спасибо за такую замечательную подборку! Помянем великого артиста! Я Елена Без пиара любят многие. Светлая память!Галина БарановаСветлая память!Великий Артист!!!Вера ФедороваТакого больше не будет. Талантище! Была на его концерте, когда он был молодым... "Ах, ручиёчек, ручиёк..." Так мог только он. Светлая память светлому человеку 🙏Комментировать
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