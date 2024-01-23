Мы ждём возмездия за Донецк: Финский журналист обратился и к России, и ко всему миру

Это точно…, с 2014 года, все ждем…, видно еще не все красные линии перейдены. Пока ждём, эти твари, которых мы жалеем, убивают наших людей.

ВЛ

Валентина Лтвяк

Видимо в армии, среди её командующего состава принимающего решения на высоком уровне, множество затаившихся ждунов и врагов России. Пока они не зачищены мы будем хоронить наших ребят, лучших из лучших. И слушать пропагандистку Симоньян о том, что хохлы эти наши люди". Мы не должны их убивать, лучше пусть они нас убивают Эти "наши люди" у которых даже дети, еле научившиеся говорить радостно визжат как они будут резать русню. Главнокомандующий возможно не в курсе? Печально