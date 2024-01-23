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Царьград

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Мы ждём возмездия за Донецк: Финский журналист обратился и к России, и ко всему миру

Мы ждём возмездия за Донецк: Финский журналист обратился и к России, и ко всему миру

В Кремле назвали удар ВСУ по рынку в Донецке чудовищным актом терроризма. "Я надеюсь, что возмездие будет и, как говорится, Победа будет за Россией", - высказался о ситуации финский журналист Кости Хейсканен.

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Комментарии
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Ратник Ратник
Мы тоже ждём. С 2014 года. Но в ответ получаем песню о братьях. И хороним своих пацанов....
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14 час.
ИГ
Ирина Галивец
Это точно…, с 2014 года, все ждем…, видно еще не все красные линии перейдены. Пока ждём, эти твари, которых мы жалеем, убивают наших людей.
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13 час.
ВЛ
Валентина Лтвяк
Видимо в армии, среди её командующего состава принимающего решения на высоком уровне, множество затаившихся ждунов  и врагов России. Пока  они не зачищены мы будем хоронить наших ребят, лучших из лучших. И слушать пропагандистку   Симоньян о том, что хохлы эти наши люди&quot;. Мы не должны их убивать, лучше пусть они нас убивают Эти &quot;наши люди&quot; у которых даже дети, еле научившиеся говорить радостно визжат как они будут резать русню. Главнокомандующий возможно не в курсе? Печально
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10 час.

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